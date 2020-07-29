Опубликован снимок нового iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем

29.07.2020, 12:54, Новости дня

Американская компания Apple запланировала выход нового смартфона iPhone 12, который получит одновременно четыре версии.

Самым компактным окажется девайс, который оснащается 5,4-дюймовым экраном. Снимки устройства уже опубликовали в одной из китайских социальных сетей. В том случае, если будет подтверждена принадлежность снимком к реальному аппарату, то следует констатировать, что iPhone 12 имеет более компактную «челку» в верхней части экрана. Производитель умышленно не называет никаких дат презентации.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что новинка появится на публике уже к осени нынешнего года. Аналитики уверены, что новый смартфон iPhone окажется достаточно дефицитным и окажется вполне доступным по цене.