Представлен новый смартфон Nubia Red Magic 5S

29.07.2020, 12:54, Новости дня

Известная компания Nubia презентовала новые беспроводные наушники Red Magic TWS погружного типа.

Вместе с тем новинка обладает дополнительным режимом Low-Latency Mode, который обеспечит минимальную задержку с фирменным смартфоном Nubia Red Magic. В комплекте с гарнитурой также поставляются дополнительные вкладыши, а также зарядный футляр. При помощи фирменного кейса можно добиться автономной работы наушников до 20 часов.

Также указывается, что наушники обладают достаточно стильным и агрессивным дизайном и дополнительной подсветкой. Приобрести новый смартфон Nubia Red Magic станет возможным по цене 45 долларов. Остальные характеристики беспроводной гарнитуры Red Magic TWS пока неизвестны.