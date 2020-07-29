 

Представлен новый смартфон Nubia Red Magic 5S

29.07.2020, 12:54, Новости дня

Известная компания Nubia презентовала новые беспроводные наушники Red Magic TWS погружного типа.

Вместе с тем новинка обладает дополнительным режимом Low-Latency Mode, который обеспечит минимальную задержку с фирменным смартфоном Nubia Red Magic. В комплекте с гарнитурой также поставляются дополнительные вкладыши, а также зарядный футляр. При помощи фирменного кейса можно добиться автономной работы наушников до 20 часов.

Также указывается, что наушники обладают достаточно стильным и агрессивным дизайном и дополнительной подсветкой. Приобрести новый смартфон Nubia Red Magic станет возможным по цене 45 долларов. Остальные характеристики беспроводной гарнитуры Red Magic TWS пока неизвестны.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

24.06 / Штаб-квартире НАСА решили присвоить имя первой чернокожей женщины-инженера

02.07 / За недостатки в подборе кадров. Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА

14.07 / Убийство медика на Донбассе. Прокуратура начала расследование обстрела медперсонала

15.07 / Гончарук: Могу ли я опять стать премьером? Конечно, да! Это вопрос времени

06.07 / Губерниев прокомментировал отказ Квята встать на колено ради борьбы с расизмом

22.07 / Большинство американцев считают США расистскими

21.07 / Республиканцы работают над пакетом экономической помощи на триллион долларов

24.07 / Россиянам дали рекомендации для поездок в Турцию

27.07 / Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска