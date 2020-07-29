Более 200 активистов-экологов были убиты в мире в прошлом году

29.07.2020, 12:45, Новости дня

По крайней мере 212 активистов-экологов были убиты в 2019 году во всем мире, сообщила в среду мониторинговая организация Global Witness.

Таким образом, прошлый год установил печальный рекорд по гибели активистов, борющихся с уничтожением природы.

На долю Колумбии и Филиппин приходится по 64 и 43 случая, соответственно, – в сумме чуть больше половины от общего количества. За ними идут Бразилия, Мексика, Гондурас и Гватемала.

Реальное число, вероятно, выше из-за неполных или неправильно представленных данных, особенно в Африке, сообщила неправительственная организация в своем ежегодном обзоре.

Около 40 процентов жертв были представителями коренных народов. Две трети случаев приходится на Латинскую Америку. Десятая часть погибших – женщины.