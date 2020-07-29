Зеленский назвал кандидатов в полпреды Киева в контактной группе по Донбассу

29.07.2020, 12:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего украинского лидера Леонида Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова в числе кандидатов на должность полномочного представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

«У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов наш вице-премьер Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком», – сказал Зеленский, передает ТАСС.

Также он сообщил о наличии еще пары кандидатов, но не стал раскрывать их имена.

«В ближайшие дни появится официальное подтверждение той или иной кандидатуры. В любом случае все люди, о которых я вам рассказал, все равно будут в этой группе – или советниками, или руководителями одного из направлений, или в целом руководителем группы», – добавил украинский президент.

Во вторник Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста. Представитель РФ в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента сдерживали активность киевской «партии войны».

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Кучма просил снять его с должности. 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и руководителя офиса президента Андрея Ермака по статье «Госизмена».