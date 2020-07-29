 

Стали известны гонорары Ефремова в «Современнике»

29.07.2020, 12:30, Новости дня

СМИ проанализировали госконтракты, заключенные театром «Современник» с Михаилом Ефремовым.

Суммы, предусмотренные в договорах, варьировались от 900 тысяч до 7,7 млн рублей, передает «Комсомольская правда».

За одну постановку в Москве и Подмосковье артист зарабатывал 100 тыс. рублей. Во время гастролей сумма увеличивалась до 200 тысяч за спектакль. Дополнительно за каждую репитицию Ефремов получал по 10 тыс. рублей.

Всего с 2016 по 2020 год контракты с «Современником» принесли ему 32,3 млн рублей.

Напомним, в среду Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

Он заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актер. Также он отказался от дачи показаний во время следствия.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого Boeing на Донбассе

09.07 / Рэпер Джиган объявил себя «официально психбольним»

17.07 / Гетманцев: Очевидно, что министр финансов не оправдал доверия

19.07 / От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

16.07 / Эксперт назвал потенциальных претендентов на получение «полярного гектара»

07.07 / Украинцев приговорили к пожизненному заключению за убийство 70-летнего шведа

02.07 / НОМ получил более 52 тыс. сообщений о голосовании по Конституции

16.07 / Военные США решили не изобретать автомат Калашникова заново

07.07 / Дания отказалась от проведения ЧМ по спортивной гимнастике в 2021 году

11.07 / Погибшую на Бали Тропицель похоронили в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска