Кремль анонсировал «большое совещание» Путина по эпидемиологической обстановке

29.07.2020, 12:08, Новости дня

Президент Владимир Путин в среду, 29 июля» проведет «большое совещание» по эпидемиологической обстановке в России, выступит и заслушает доклады, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Проведет большое совещание, сам выступит, заслушает доклад (вице-премьера Татьяны) Голиковой, доклады (главы Минздрава Михаила) Мурашко, (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой, доклад Сергея Цыба, первого заместителя министра промышленности и торговли, и доклад (мэра Москвы Сергея) Собянина», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, речь пойдет о том, насколько система здравоохранения РФ готова к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции.

Также на совещании будет рассмотрен вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, прогнозы экспертов по ее развитию в осенне-зимний период. По линии Минпромторга будет представлена информация об обеспечении потребности населения страны в средствах индивидуальной защиты, медоборудовании, лекарствах.

Песков добавил, что Собянин расскажет о задачах, которые стоят перед субъектами России.

За минувшие сутки в РФ выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания.

Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года.