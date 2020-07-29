Военнослужащий выпал из движущегося поезда в Саратовской области

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29.07.2020, 11:53, Новости дня

Военнослужащий-контрактник Западного военного округа (ЗВО) выпал из движущегося воинского эшелона и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«28 июля на железнодорожном перегоне Екатериновка – Салтыковка (Саратовская область) военнослужащий, нарушив требования безопасности, выпал из движущегося воинского эшелона и получил травмы, несовместимые с жизнью», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что комиссия штаба ЗВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, проходившего военную службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Нижегородской области.

Напомним, в январе уроженец Башкирии, служивший в Хабаровском крае по контракту, погиб в результате несчастного случая.





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