 

Турция собралась «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости С-400 и F-35

29.07.2020, 11:48, Новости дня

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о готовности Анкары «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем С-400.

«Турция продолжала производить ключевые компоненты для F-35, несмотря на пандемию и исключение ее из числа стран – участников проекта по их созданию», – сообщил Акар, передает ТАСС.

Он добавил, «что Турция является не клиентом в программе по производству F-35, а партнером». «Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединенных Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35», – отметил министр.

Во вторник сообщалось, что системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» были поставлены Турции за 2,5 млрд долларов, а в настоящее время прорабатывается возможность поставки второй партии систем ПВО.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, законопроект по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной для ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция ранее предупреждала, что в случае подобных действий будет готова закрыть свои военные базы для американцев. А это может оказаться серьезным ударом для позиций США на Ближнем Востоке. 





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