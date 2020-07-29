Kia раскрыла цены на новый минивэн Kia Carnival

29.07.2020, 11:45, Новости дня

Обновленный минивэн KIA Carnival появился в свободной продаже на внутреннем рынке.

Покупатели могут приобрести автомобиль по цене от 31,6 млн вон. В зависимости от комплектации, минивэн KIA Carnival поставляется с 7-9-11-метным салоном. Среди новшеств в интерьере следует отметить сенсорный мультимедийный экран, цифровую приборную панель, а также сенсорный блок климатической системы.

Дополнительной «фишкой» является автоматический механизм распознавания ключа при открытии раздвижных дверей. Под капотом установлен 2,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 202 л.с. Пока разработчики умалчивают подробности о трансмиссии, однако покупатели смогут купить модель с улучшенным 3,5-литровым агрегатом на 294 л.с. мощности.