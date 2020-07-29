 

Бренд Nissan увеличил цены на внедорожники Terrano и X-Trail в России

29.07.2020, 11:45, Новости дня

Японский автогигант Nissan сообщил об удорожании моделей кроссоверов Nissan Terrano и X-Trail для российского рынка.

Речь идет об автомобилях 2020 модельного года, которые теперь к основному ценнику прибавили 31-55 тысяч рублей. Самым недорогим является Nissan Terrano с 1,6-литровым бензиновым агрегатом на 114 л.с. мощности с механической коробкой передач за 1,05 млн рублей. Кроме того, покупатели также могут приобрести автомобиль с 2-литровым двигателем на 143 л.с. мощности с полным приводом за 1,2 млн рублей.

В максимальной модификации кроссовер продается за 1,33 млн рублей. Что касается модели Nissan X-Trail, то ее минимальная цена составляет 1,71 млн рублей. В данной комплектации предусмотрен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 144 л.с.





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