Конец жёсткой экономии в ЕС, бойкот Китаю и пустые города — будущее после пандемии

29.07.2020, 11:20, Новости дня

Новый фискальный договор для предотвращения банкротства членов Евросоюза, меры по щедрому стимулированию бизнеса в США и ужесточение ограничений в отношении бизнеса с Китаем — всё это станет неотъемлемыми составляющими нашей жизни сразу после окончания пандемии, пишет Forbes. Изменения касаются и повседневной жизни: люди начинают покидать большие города, и это тоже наверняка приведёт к устойчивым изменениям в структуре глобальной экономики, отмечается в статье.



Reuters

Как показали результаты опроса о вероятных сроках возвращения школьников к очному обучению, мнения американских родителей и учителей по этому вопросу заметно отличаются, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. Подавляющее большинство родителей, а точнее — 60,5% опрошенных выразили желание, чтобы их дети этой осенью вновь начали посещать школу. Ещё около трети родителей выступили за смешанный формат, комбинирующий очное и дистанционное обучение, в то время как оставшаяся часть предпочла бы пока продолжать обучение на дому. При этом среди учителей лишь 35,4% заявили, что хотели бы вернуться к очному формату, говорится в статье.

Это свидетельствует, что дистанционное обучение и дистанционный формат работы, по всей видимости, останутся с нами ещё надолго, отмечает автор. Кроме того, влияние пандемии и продолжающихся массовых протестов в США, сопровождаемых уличными беспорядками, ощутимо меняют привычную раньше форму городской жизни, говорится в статье. Всё это отбивает у людей охоту жить в дорогих, перенаселённых мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Портленд или Сиэтл.

Жизнь здесь стоит целое состояние — однако в моменты глубокого кризиса вы внезапно оказываетесь запертыми в квартире, аренда которой обходится в сумму $2500 в месяц, констатирует автор. При этом вам приходится переплачивать за доставку продуктов, если вдруг в единственном супермаркете рядом с вашим домом (ведь у вас нет машины, а спускаться в метро вы не решаетесь) закончилась туалетная бумага, бумажные полотенца и яйца. Какой смысл продолжать снимать такое жильё в центре, если даже ночные тусовки больше недоступны и всё кругом закрыто?

Особенно это касается семей с детьми, которым зачастую приходится дорого платить ещё и за обучение детей в частных школах. Но если теперь можно работать, не выходя из дома, зачем тогда снимать дорогую квартиру в Сохо? Статистические данные уже подтверждают возникновение во время пандемии новых тенденций оттока населения из мегаполисов, и в первую очередь это касается Нью-Йорка, пишет Forbes. Те жители Нью-Йорка, которым повезло иметь недвижимость за пределами этого мегаполиса, на время уехали с Манхеттена, чтобы переждать кризис. Некоторым пришлось ради этого покупать себе новые дома на Восточном побережье — хотя пока сложно прогнозировать, станет ли это вторым жильём, или эти люди переедут в них окончательно, говорится в статье.

Последний отчёт Национальной ассоциации строителей жилья показывает, что сейчас растёт спрос на новые дома, расположенные в менее крупных городских агломерациях, а также в сельских районах, удалённых от крупных городов. Эксперты объясняют это тем, что люди хотят иметь более просторное жильё и находиться подальше от нынешнего (и потенциально будущего) городского хаоса, поскольку теперь могут работать из дома, время от времени совершая поездки в город при необходимости. Вероятнее всего, что и в будущем, когда пандемия закончится, многие уедут навсегда из крупных городов, где жизнь обходится очень дорого, но при этом гораздо сложнее переживать подобные кризисные ситуации. И это может привести к более устойчивым изменениям в структуре глобальной экономики, пишет Forbes.

Об этом упоминается и в аналитическом докладе Barclays, который был подготовлен экономистом Кристианом Келлером. По его прогнозам, также неотъемлемыми составляющими нашей жизни сразу после окончания пандемии (когда бы это ни случилось) станут новый фискальный договор в Евросоюзе, щедрые стимулирующие меры для поддержки бизнеса в Соединённых Штатах, а также растущие геополитические риски и ограничения, касающиеся ведения бизнеса с Китаем, говорится в статье.

«Существенный сдвиг» в Европе будет обусловлен тем, что теперь Евросоюз никому не позволит обанкротиться, чтобы у правительства был хороший, одобренный Германией балансовый отчёт. Долгожданное соглашение по фонду восстановления экономики и по новому семилетнему бюджету Евросоюза говорит о том, что политике жёсткой экономии в Европе официально пришёл конец: «Это соглашение ознаменовало собой важные изменения в отношении, особенно со стороны Германии», — подчёркивается в докладе Келлера.

Германия согласилась на более свободную фискальную политику на уровне отдельных членов Евросоюза, вместо того чтобы настаивать на активном балансе — более того, вполне возможно, что и сама Германия перестанет быть европейским государством с активным балансом. Это существенная перемена, с которой смирилась даже Ангела Меркель, отмечает автор. Прямое кредитование корпораций под нулевой процент и спонтанное приведение в соответствие с фискальной политикой «не имеют прецедентов», говорится в статье: «Это ещё одно важное изменение в том, как Евросоюз ведёт дела».

Щедрое стимулирование бизнеса, катастрофически пострадавшего от последствий пандемии, планируется и в Соединённых Штатах. Коронавирус практически сокрушил американскую экономику, многие американцы потеряли свои зарплаты и вынуждены искать новую работу на новых условиях, соглашаясь даже на должности и оплату ниже своей квалификации, пишет Forbes. По оценкам аналитиков, от локдаунов и карантина пострадало уже гораздо больше людей, чем от самого коронавируса.

Аналитики Barclays предполагают, что новый пакет мер стимулирования экономики составит около $1,5 трлн и будет подписан Трампом уже к 7 августа. Это позволит продлить сроки довольно щедрых выплат по безработице в размере $600 долларов в неделю, что даже обеспечивает своеобразную «прибавку к зарплате» для многих американцев, которых во время пандемии уволили с низкооплачиваемой работы в сфере услуг, говорится в статье. Фактически не только финансовые воротилы с Уолл-стрит, но и представители рабочего класса, интеллигенции и другие налогоплательщики в США впервые получают такую беспрецедентную помощь от государства, которой они раньше ещё не видели, отмечает Forbes.

В то же время США продолжают вести «новую холодную войну» в отношении Китая, и в ближайшем будущем это вряд ли закончится, прогнозирует автор. Закрытие китайского консульства в Хьюстоне и американского консульства в Чэнду стало очередным примером «разделения». А на прошлой неделе в ходе своего выступления госсекретарь США Майк Помпео с насмешкой назвал Китай «гегемоном», напоминает Forbes.

Проблема в том, что Китай действительно превратился за последние пару десятилетий — причём с благословения и при активной поддержке американских транснациональных компаний — в «промышленного гегемона», в то время как США сейчас — «технологический гегемон», отмечается в статье. Однако Китай уже догоняет Америку и в этой сфере, прогнозирует автор. Сейчас именно китайская компания Huawei является мировым лидером в сфере 5G, а TikTok — это самое часто загружаемое приложение в мире, и таких примеров будет всё больше. «Именно Китай станет следующим технологическим гегемоном, а вовсе не британцы, не русские и не индийцы. Всё, что ему нужно, — это полупроводники и нанотехнологии, а денег у него уже предостаточно», — пишет Forbes.

Не случайно на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что он больше не в восторге от так называемой торговой сделки первой фазы, которую он сам не так давно называл «отличной сделкой», говорится в статье: «Кризис общественного здравоохранения, вызванный новым коронавирусом, впервые обнаруженным в китайском Ухане, загнал его в угол». И если Трампа переизберут, сделка с Пекином может окончательно развалиться, предупреждает автор.

По всей видимости, рынки рассчитывают на победу Джо Байдена в надежде, что он положит конец «торговой войне» с Китаем и не станет повышать тарифы, поясняется в статье. Однако некоторые инвесторы уверены, что напряжённость в отношениях с Китаем сохранится даже при Байдене, отражаясь на экономических взаимоотношениях во всём мире. «Напряжённость перерастает в нечто сродни холодной войне, создавая перманентную линию раскола, вдоль которой другим экономикам, возможно, придётся выстроиться», — подчёркивается в докладе Келлера.