В разгар лета Париж недосчитался иностранных туристов

29.07.2020, 11:20, Новости дня

После карантина столица Франции рассчитывала на наплыв туристов, однако сейчас достопримечательности посещают в основном сами французы, передаёт France 3. Хотя многие путешественники боятся пандемии коронавируса, самые смелые могут насладиться отсутствием толп на улицах и очередей в музеи, а также сделать красивые фотографии Парижа.

Мы рассчитывали на них для уравновешивания внешнеторгового баланса и немного разочарованы. На площади Трокадеро без туристов не особенно людно.

ФРАНЦУЗ: Мы были на Трокадеро, фотографировали. Без проблем, я бы сказал. Мы фотографировали меньше двух минут, хотя обычно ждём, чтобы снять лучший вид.

Среди посетителей Эйфелевой башни обычно 80 процентов иностранцев и 20 процентов французов. Сейчас всё наоборот, а причина — в слове из шести букв:

ТУРИСТ: Корона! Это корона. Люди боятся опасности.

В два раза меньше посетителей – это значит в два раза больше наслаждения для позитивных туристов.

ТУРИСТКА: Нет очередей. Очень быстро покупаешь билет. Нет необходимости занимать места и торопиться. Так что в итоге мы платим меньше.

У подножия «Железной леди» — круизные катера. Их количество уменьшили вдвое — некоторые (компании. — ИноТВ) даже на 80 процентов — и делают ставку на вечер у причала, чтобы спасти своё движимое имущество.

ТИБО СЕНКЛЭР, генеральный директор круизной компании Bateaux-mouches: Из-за того что мы совершаем меньше прогулок, нужно как-то получать прибыль. Чтобы получать прибыль, мы оптимизируем те суда, что у нас есть, мы их развиваем. Эта (тенденция. — ИноТВ) набирает обороты, и это как раз позволяет парижанам прийти ненадолго на Bateaux-mouches и посмотреть, что мы продолжаем работать.

Парижане, французы и европейцы лишь частично скрашивают отсутствие американцев и азиатов. Ни один предприниматель этого не избежал.

ОДРИ ФАЖУ, помощник руководителя ресторана Les Deux Magots: В теории в это время года наше заведение в этот час заполнено. Сейчас это не так, но, как вы можете увидеть, достаточно много людей, несмотря ни на что.

Музеи также страдают: в Лувре, например, посетителей стало меньше на 60 процентов. Бронирования в парижских гостиницах снизились на 30 процентов.

Эта практически привычная картина на Елисейских полях является обманчивой: этот сезон может стать катастрофой. В августе парижане также обычно уезжают из столицы.

Дата выхода в эфир 27 июля 2020 года.