Эксперты: китайские хакеры проникли в компьютерные сети Ватикана
29.07.2020, 11:18, Новости дня
Хакеры, связанные с правительством Китая, проникли в компьютерные сети Ватикана, включая систему представителя Римско-католической церкви в Гонконге.
Об этом сообщила в среду американская фирма, отслеживающая кибератаки, поддерживаемые государственными структурами.
По данным фирмы, атаки начались в мае этого года. Ожидалось, что Ватикан и Пекин в этом году начнут переговоры о продлении исторического соглашения 2018 года, которое стабилизировало отношения Китая и церкви.
Американская фирма Recorded Future, работающая в сфере кибербезопасности, в своем отчете сообщила, что атаки были направлены против Ватикана и католической епархии Гонконга, в том числе главы исследовательской миссии в Гонконге, который считается фактическим представителем папы Франциска в Китае.
В отчете говорится, что хакеры применяли инструменты и методы, схожие с теми, которые ранее связывались с хакерскими группировками, поддерживаемыми китайскими властями.
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