Создание вакцины от коронавируса в РФ сравнили с запуском первого спутника

29.07.2020, 11:16, Новости дня

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил разработку российской вакцины от коронавирусной инфекции с запуском искусственного спутника Земли Советским Союзом в 1957 году.

«Это как момент с запуском спутника. Американцы были удивлены, услышав сигналы спутника. Так же и с вакциной. РФ будет здесь первой», – сообщил Дмитриев, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

В то же время глава РФПИ подчеркнул, что российские ученые сосредоточены не на том, чтобы «быть первыми, а на том, чтобы защищать людей».

В свою очередь заведующий лабораторией векторных систем центра «Вектор» Ильназ Иматдинов заявил, что производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года.

«По тем данным, с которыми, во всяком случае, я знаком, после регистрации вакцинных препаратов, индустриальные партнеры готовы, в том числе, наладить промышленный выпуск препаратов. И если не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, когда можно будет перейти к промышленному производству и массовой вакцинации.

27 июля центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса. В то же время Минобороны РФ и Исследовательский центр имени Гамалеи уже успешно завершили фазу клинических испытаний.

Также сообщалось, что достаточный для массовой вакцинации населения объем вакцины от коронавируса может появиться в начале 2021 года.