Деятельность сторонников ИГ пресекли в Петербурге

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29.07.2020, 11:08, Новости дня

В Санкт-Петербурге задержали группу членов международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщил источник в правоохранительных органах.

Все задержанные – граждане Таджикистана, передает RT. В отношении одного из них, Идибека Камилова, возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании террористической деятельности.

По данным источника, мужчина вел переписку с другим таджикским гражданином Нурмухаммадом Нурматовым и убедил его поехать в Сирию, чтобы воевать там на стороне боевиков ИГ.

Камилов перечислил деньги Нурматову для покупки авиабилета, после чего тот улетел в Турцию, а оттуда впоследствии направился в САР. В отношении Нурматова возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Также источник сообщил, что Камилов проживал в Петербурге в квартире с несколькими гражданами Таджикистана. Отмечается, что и они намеревались покинуть территорию Россию, чтобы примкнуть к террористической организации.

По словам источника, перед выездом они хотели дать «присягу» террористам путем совершения разбойного нападения на сотрудников МВД или Росгвардии, а в случае неудачи планировали убить обычных граждан.

Напомним, во вторник сообщалось, что уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам.

Пресечь его действия получилось силами Федеральной службы безопасности РФ совместно с МВД РФ и Следственным комитетом.





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