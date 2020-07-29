 

В Италии продлили чрезвычайное положение

29.07.2020, 10:50, Новости дня

Вечером 28 июля Сенат Италии одобрил инициативу правительства о продлении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 15 октября. Об этом сообщает ANSA.

“За” проголосовали 57 сенаторов, 125 были против, трое воздержались.

Премьер-министр Джузеппе Конте, представлявший проект постановления, заявил, что вирус продолжает циркулировать, поэтому чрезвычайную ситуацию нельзя считать ликвидированной. Особые полномочия, которые дает режим ЧП правительству, необходимы для разработки и внедрения плана экономического восстановления страны.

Наличие у премьера возможности издавать единоличные указы в период особого режима не означает усиления авторитарных мер, подчеркнул Конте.

Чрезвычайные меры, направленные на борьбу с COVID-19, введены в Италии с 9 марта. Срок действия режима чрезвычайного положения истекал 31 июля.

Вспышка коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. Страна находится на 15-м месте в мире по числу инфицированных – 246 488, умерли 35 123 человека. При этом, по данным минздрава, в пересчете на 100 тыс. населения число новых случаев за 14 дней не превышает 4,6, что ниже критической отметки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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