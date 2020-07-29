 

В РФ подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

29.07.2020, 10:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5475 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 828 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «pа последние сутки в РФ выявлено 5475 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 671, Свердловской области – 223, Ханты-Мансийском АО – 173.

Всего в стране выявлено 828 990 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 620 333 человек, из них 8116 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 13 673 человека.

Накануне, 28 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5395. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 80.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Бельгийский политолог: «Путинская» Конституция демократичнее «ельцинской»

17.07 / Кравчук призвал остановить “маховик вражды в обществе и Верховной Раде”

27.07 / Республиканцы в Сенате представят пакет помощи в связи с COVID-19

30.06 / В Раде Украины создали объединение противников Лукашенко

28.07 / Цена на золото выросла до рекордного уровня

01.07 / Трамп объяснил цель выдумки о «сговоре» РФ с талибами

27.06 / Самые болезненные санкции против Путина – предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО – Елисеев

14.07 / Специалисты рассказали о функциях, которые мозг выполняет во время сна

10.07 / В Госдуме усомнились в цене на нефть по 150 долларов за баррель

13.07 / Цаплиенко заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство Украины. “Украерорух” опровергает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска