В устроенном пьяным мужчиной ДТП пострадали трое детей в Приморье

29.07.2020, 10:30, Новости дня

Пьяный житель Приморья угнал автомобиль, спровоцировал аварию и травмировал троих несовершеннолетних, сообщили в региональном управлении МВД.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что в Находке 18-летний житель России потерял управление за рулем угнанной Honda Fit, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Вelta.

Пострадали сам виновник ДТП, его 16-летний пассажир и двое детей девяти и 12 лет во второй машине. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Водитель Honda Fit обучения на право управления транспортным средством не проходил. На момент ДТП у него установлено состояние опьянения», – отмечается в сообщении.

Молодой человек задержан. Возбуждено дело по части 3 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков, которые могут блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя.