 

США позволят «мечтателям» временно остаться в стране

29.07.2020, 10:11, Новости дня

Администрация президента Дональда Трампа будет и дальше отклонять новые заявки на участие в иммиграционной программе, разрешающей молодым иммигрантам-нелегалам жить и работать в стране, но позволит продлить предусмотренные программой меры защиты для нынешних «мечтателей».

Решение, о котором стало известно из меморандума министерства внутренней безопасности, появилось через месяц после того как Верховный суд запретил Белому дому прекращать Программу отложенного действия для прибывших в США детей (DACA).

Высшая судебная инстанция признала действия администрации по сворачиванию программы, введенной при Бараке Обаме, «произвольными и своенравными».

Трамп давно пытается свернуть программу DACA, позволяющую примерно 650 тысячам иммигратам, привезенным в страну в детском возрасте, жить и работать в США, не опасаясь депортации.

Нынешние участники программы смогут и дальше подавать заявки на продление мер защиты, но не на два года, как обычно, а на один год.

Однако, как сообщило министерство внутренней безопасности, новые заявки на участие в программе DACA приниматься не будут, пока администрация будет рассматривать вопрос о целесообразности ее «сохранения, отмены или изменения».





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