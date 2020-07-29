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29.07.2020, 9:53, Новости дня

На Черноморском флоте начались военные учения, в которых участвуют более 20 кораблей, сообщила пресс-служба флота.

Отметиим, что два дня назад – в понедельник – на северо-западе Черного моря завершились крупные натовские учения Sea Breeze-2020. В них участвовали более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и около 2 тыс. военных из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

«В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

В учениях участвуют более 20 кораблей. В их числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», а также большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Саратов».

Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины.

К маневрам также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Напомним, в понедельник в минобороны Украины сообщили, что международные учения Sea Breeze-2020 завершились в Черном море, все задачи маневров выполнены в полном объеме.





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