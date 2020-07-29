Концерт блогера Тарасова в Петербурге закончился погоней по Неве

29.07.2020, 9:53, Новости дня

Профессиональный боец ММА и блогер Артем Тарасов вместе с братом-близнецом Корнеем Тарасовым были задержаны правоохранителями после того, как организовали вечеринку на катере в Санкт-Петербурге.

Тарасовы с друзьями вечером во вторник катались на катере вдоль набережной по Неве под громкую музыку и зачитывали рэп. После того, как на шум пожаловались местные жители, к отдыхающим подплыли несколько полицейских катеров, передает Рен ТВ.

Братья согласились сойти на берег, где закрылись от правоохранителей на два часа в автомобиле. Полиция пыталась с ними поговорить, но Тарасовы не шли на контакт, при этом прямую трансляцию происходящего Артем вел в своем Instagram.

Позже к Тарасовы подъехал адвокат и уговорил пообщаться с полицейскими. После проверки документов близнецов отпустили.

По словам Артема Тарасова, ему и брату будет необходимо вернуться в отделение полиции для дачи показаний сегодня.