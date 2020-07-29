Карантин в Казахстане продлили на две недели

29.07.2020, 9:30, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные ограничения из-за коронавируса еще на две недели – до 16 августа.

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», – говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Там же отмечается, что количество заразившихся в Казахстане стабилизировалось на уровне 1,5-1,6 тыс. человек в сутки. «Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат – на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», – говорится в сообщении.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1544 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 86 192. Число выздоровевших пациентов превышает 54,4 тысячи. В стране зафиксированы 793 случая смерти от коронавируса.

Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, позже введенные ограничения были продлены по 2 августа.