После убийства росгвардейца в Ингушетии возбудили уголовное дело

29.07.2020, 9:08, Новости дня

Уголовное дело возбуждено после убийства сотрудника Росгвардии, информирует Следственное управление СК по Республике Ингушетия.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского муниципального района республики неустановленные лица произвели выстрелы из огнестрельного оружия в 32-летнего жителя республики, являющегося сотрудником правоохранительных органов, который от полученных ранений скончался на месте».

Время ведется поиск нападавших. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 2 ст. 222 («Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору») и ч. 3 ст. 226 («Хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее сообщалось, что неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружили труп сотрудника вневедомственной охраны. Совершившие нападение забрали из автомобиля убитого пистолет.