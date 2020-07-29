Смягчение условий въезда украинцев в Евросоюз ожидается не раньше осени – вице-премьер Украины Стефанишина

29.07.2020, 8:40, Новости дня

Условия пересечения границ Европейского союза гражданами Украины по безвизовому режиму могут смягчить осенью.

Такое мнение вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выразила изданию “Сегодня” в интервью, которое было опубликовано 28 июля.

Журналист задала ей вопрос, не дискриминационный ли подход у ЕС к украинцам.

“Он не дискриминационный, поскольку касается не только Украины. Ограничения, связанные с коронавирусом, и безвиз – это разные вопросы. Безвиз – это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью”, – сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что диалог с Евросоюзом “не быстрый”.

“Есть свобода передвижения внутри Шенгена. Там статистические показатели действительно очень разные. В некоторых странах они даже выше, чем в Украине. Но когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие. Следует сказать, что это не политический, а чисто эпидемиологический вопрос. Мы постоянно координируемся с ЕС. Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ. В то же время Еврокомиссия дала рекомендации, по которым каждая страна – член ЕС может принимать решение отдельно. Поэтому мощная работа ведется на дипломатическом фронте”, – объяснила вице-премьер-министр.

По словам Стефанишиной, “в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса”.

“Это очень важный индикатор, это означает, что в Украине карантинные методы действуют и лечение эффективно”, – отметила она.

1 июля Евросоюз открыл границы для жителей стран, в которых снижалось число инфицированных коронавирусом. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня, Украина в их число не вошла. 17 июля из списка вычеркнули Черногорию и Сербию, что было связано с сообщениями о второй волне COVID-19 на Балканах.

Как говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. 28 июля этот показатель равнялся 919.