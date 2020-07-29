Анализ на коронавирус госпитализированного главы Чукотки оказался отрицательным

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29.07.2020, 8:16, Новости дня

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.

«Результат отрицательный. Большое спасибо всем за поддержку и пожелания», – написал губернатор в Instagram.

Он поблагодарил врачей за заботу и уход и пообещал скоро вернуться в строй.

Напомним, во вторник сообщалось, что Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом, он ждет результатов тестов.





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