Анализ на коронавирус госпитализированного главы Чукотки оказался отрицательным

29.07.2020, 8:16, Новости дня

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.

«Результат отрицательный. Большое спасибо всем за поддержку и пожелания», – написал губернатор в Instagram.

Он поблагодарил врачей за заботу и уход и пообещал скоро вернуться в строй.

Напомним, во вторник сообщалось, что Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом, он ждет результатов тестов.



