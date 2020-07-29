 

СБ ООН вывел из-под санкций поставки в КНДР медоборудования

29.07.2020, 6:30, Новости дня

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получил разрешение комитета по санкциям Совета Безопасности (СБ) ООН на поставки в КНДР оборудования, необходимого для проектов организации по борьбе с малярией и туберкулезом, сообщило Ренхап.

Общая стоимость медицинских приборов, которые планируется ввезти в КНДР, составляет около 760 тыс. долларов. Это кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные наборы и прочее оборудование. Поставки должны быть осуществлены в течение одного года начиная с 24 июля, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился закрыть один из городов в Северной Корее из-за ситуации с коронавирусом. COVID–19 заподозрили у человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между двумя Кореями.

Напомним, о выявлении первого случая коронавируса в Северной Корее стало известно в начале февраля. В апреле перебежчик из КНДР рассказал о «реальной» ситуации с коронавирусом в Северной Корее.





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