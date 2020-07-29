В Кремле не знали, что у Лукашенко был COVID-19. Лидер Беларуси в июне ездил на парад в Москву

29.07.2020, 6:20, Новости дня

В Кремле не знали, что президент Беларуси Александр Лукашенко перенес COVID-19. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лукашенко 28 июля заявил, что перенес коронавирус “на ногах” и без каких-либо симптомов. При этом он встречался в президентом РФ Владимиром Путиным 24 июня на параде Победы в Москве и 30 июня – на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

На вопрос о состоянии здоровья Путина Песков заверил, что у него со здоровьем “все нормально”. Также он добавил, что Путин продолжает свой рабочий график.

19 июля белорусские оппозиционные паблики распространили информацию, что Лукашенко перенес гипертонический криз, из-за чего были отменены его некоторые встречи. Пресс-секретарь президента опровергла слухи.

В течение минувшей недели глава государства провел ряд рабочих поездок в регионы.

Известно скептическое отношение Лукашенко к угрозе распространения коронавируса. Он был противником введения карантина, говорил, что работа в поле, сухая сауна и водка лечат от COVID-19.

Беларусь не закрывала границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, учреждений образования. Также в стране не было запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали ввести ограничительные меры.

2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси “уже победили” коронавирус.