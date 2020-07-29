Business Insider – появление вакцины не означает, что можно забыть о масках

29.07.2020, 5:05, Новости дня

Первые вакцины от коронавируса могут появиться уже в следующем году, однако это не означает, что можно сразу отказаться от ношения масок и соблюдения социальной дистанции, подчёркивает Business Insider. Учёные полагают, что первые вакцины не будут обладать высокой эффективностью, а на разработку по-настоящему надёжных прививок могут уйти годы.



Reuters

Даже если вакцина от коронавируса появится в следующем году, не стоит спешить выбрасывать маски и отказываться от соблюдения социальной дистанции, пишет Business Insider.

По словам одного из ведущих разработчиков, само по себе наличие коронавирусной вакцины необязательно позволит нам сразу же вернуться к нормальной жизни. Даже если некоторые люди смогут получить безопасную и эффективную вакцину в следующем году, это не означает, что можно будет перестать носить маски и соблюдать правила дистанцирования, отметила в недавнем интервью разработчик вакцины Мария Елена Боттацци. По её словам, «это абсолютно неправда», что после инъекции вакцины можно будет просто вернуться к прошлому образу жизни.

По крайней мере три компании — Moderna, Pfizer и AstraZeneca — разрабатывают вакцины против коронавируса, которые могут быть подготовлены к экстренному использованию этой осенью. Moderna в понедельник начала важнейшее исследование, называемое фазой 3, которое покажет, насколько хорошо работает её прививка, а другие компании планируют начать аналогичные исследования в течение нескольких недель. Администрация Трампа намеревается получить 300 миллионов доз безопасных и эффективных коронавирусных вакцин к январю, сообщается в статье.

Но даже если мы добьемся успеха, эти первые прививки не станут «волшебным решением» для борьбы с пандемией, подчеркнула Боттацци. «Это не значит, что, как только вы получите вакцину, вы сможете выбросить свою маску в мусорное ведро, —сказала она. — Этого не случится. Надеюсь, люди не думают, что это будет волшебным решением для всех».

Как поясняет издание, вопрос в том, насколько хорошо работают вакцины. У вакцин бывают разные уровни эффективности. Идеальная прививка даёт то, что разработчики вакцин называют «стерилизующим иммунитетом», который надёжно защищает людей от заражения. Многие вакцины не соответствуют этому уровню. Такие уколы могут снизить вероятность развития симптомов заболевания, при том, что некоторые люди всё ещё продолжат заражаться.

В случае с этой пандемией первые коронавирусные вакцины могут привести к снижению заболеваемости, но не предотвратить заражение, считает Боттацци. Мы не узнаем, насколько хорошо работают эти первые уколы, пока не пройдет третья фаза исследований, в ходе которой их протестируют десятки тысяч добровольцев. Боттацци полагает, что эти вакцины вряд ли будут идеальными.

Например, исследование Moderna на заключительном этапе будет направлено на то, чтобы показать, что её экспериментальная вакцина предотвращает COVID-19 с эффективностью, по меньшей мере, в 60%. Степень эффективности вакцины в ходе исследования поможет дать рекомендации людям о том, как они должны действовать, как только они получат прививку, рассказал генеральный директор компании Moderna Стефан Бансел.

Первые вакцины не обязательно будут самыми эффективными. «Если эффективность вакцины Moderna составит 90%, я бы сказал, что у большинства людей должно быть всё в порядке без масок и так далее», — отметил Бансел, добавив, что люди из группы повышенного риска могут продолжать носить маски, чтобы защитить себя.

По словам Бансела, трудно дать конкретные указания до тех пор, пока не появятся данные об эффективности, а они, скорее всего, придут в октябре, ноябре или декабре, в зависимости от того, как быстро исследователи смогут провести испытания вакцины компании Moderna. «Реальность такова, что, вероятно, потребуются вакцины разных поколений», — сказала Боттацци.

Как сообщается в статье, Боттацци работает над собственным проектом по созданию коронавирусной вакцины в Бейлоре, основываясь на результатах предыдущих исследованиях вакцин, которые она проводила в отношении более ранних вспышек коронавируса в 2002-2003 и 2014 годах.

Она надеется, что последующие поколения коронавирусных вакцин, для разработки и испытания которых может потребоваться больше времени, смогут стать более надёжными и долговечными, когда учёные узнают больше о вирусе и о том, как с ним бороться. Но, как показывает история разработки вакцин, на эту работу обычно уходят годы, а не месяцы, заключает Business Insider.