Посол Украины в Хорватии возглавит дипмиссию в Боснии и Герцеговине

29.07.2020, 4:06, Новости дня

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич стал также послом Украины в Боснии и Герцеговине. Об этом говорится в указе №296/2020 президента Украины Владимира Зеленского.

В документе отмечается, что Кирилич назначен послом в Боснии и Герцеговине по совместительству.

“Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству”, – говорится в указе главы государства.

Зеленский назначил Кирилича послом Украины в Хорватии в декабре прошлого года.

До этого Кирилич занимал должность начальника управления консульского обеспечения украинского внешнеполитического ведомства.