Генпрокурор США обвинил Украину в дезинформации по уголовным делам

29.07.2020, 3:48, Новости дня

Украина предоставляет Соединенным Штатам недостоверную информацию по уголовным делам, сообщил министр юстиции – генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

«Прокурору Восточного округа [штата Нью-Йорк] было предоставлено право осуществлять надзор за всеми касающимися Украины делами, а также за новыми делами, связанными с этой страной. Мы столкнулись с проблемой – с Украины поступает много недостоверной информации. Там очень много коррупции», – приводит ТАСС комментарий Барра касательно решения о переводе прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк Ричарда Донохью в Генпрокуратуру США и поручения курировать все расследования, касающиеся Украины и личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

«Это было мерой предостережения, чтобы мы не были введены в заблуждение украинской дезинформацией во время уголовного расследования», – подчеркнул министр.

Он добавил, что его ведомству порой сложно разобраться, правдивая поступившая информация или ложная. Барр подчеркнул, что решение по Донохью принималось «в сотрудничестве с разведсообществом».

Во время ответа министра неоднократно перебивали, что заставило старшего республиканца комитета Джима Джордана выразить недоумение. Джордан обратился к председателю комитета демократу Джерролду Надлеру: «Вы несколько месяцев ждали министра юстиции, и вот он пришел на слушания, а вы не даете ему и слова сказать». Надлер не стал отвечать, а только лишь сделал замечание конгрессмену, которому «не было дано слово».

Напомним, в середине июля юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани записал видео о разворовывании на Украине 5,3 млрд долларов американской помощи во время нахождения у власти Петра Порошенко.



