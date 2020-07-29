США и Россия впервые за 7 лет обсудили вопросы космической безопасности

29.07.2020, 3:35, Новости дня

Сотрудники министерств обороны и энергетики, а также представители Совета национальной безопасности США встретились во вторник, 28 июля, с российскими чиновниками в рамках диалога по стратегической и космической безопасности. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

В ходе более чем 13-часового обсуждения высокопоставленные американские гражданские и военные эксперты в области космической безопасности приняли участие в первом за последние семь лет подобном диалоге с Москвой. На этой встрече стороны обменялись мнениями о существующих и грядущих космических угрозах, политике, стратегиях и доктрине, а также обсудили повестку дня, направленную на содействие безопасной, профессиональной и устойчивой деятельности в космосе.

Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении таких обсуждений и улучшении диалога – к примеру, налаживании оперативной связи по вопросам, связанным с космосом. Как говорится в сообщении Госдепартамента, это поможет уменьшить риски недопонимания и предотвратить возникновение инцидентов, связанных с космосом.