 

США и Россия впервые за 7 лет обсудили вопросы космической безопасности

29.07.2020, 3:35, Новости дня

Сотрудники министерств обороны и энергетики, а также представители Совета национальной безопасности США встретились во вторник, 28 июля, с российскими чиновниками в рамках диалога по стратегической и космической безопасности. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

В ходе более чем 13-часового обсуждения высокопоставленные американские гражданские и военные эксперты в области космической безопасности приняли участие в первом за последние семь лет подобном диалоге с Москвой. На этой встрече стороны обменялись мнениями о существующих и грядущих космических угрозах, политике, стратегиях и доктрине, а также обсудили повестку дня, направленную на содействие безопасной, профессиональной и устойчивой деятельности в космосе.

Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении таких обсуждений и улучшении диалога – к примеру, налаживании оперативной связи по вопросам, связанным с космосом. Как говорится в сообщении Госдепартамента, это поможет уменьшить риски недопонимания и предотвратить возникновение инцидентов, связанных с космосом.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Экс-нардепа Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюремному сроку за отмывание денег. Адвокаты подали апелляцию

03.07 / Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор за насилие над ребенком

07.07 / У мэра Атланты выявлен коронавирус

24.06 / Трамп грозит Болтону тюрьмой

24.06 / Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

20.07 / Разумков о требовании РФ внести изменения в Конституцию: Мы сами определимся. У другого государства нет такого права

10.07 / Слушания в Конгрессе: Президент Путин несет ответственность за преступления российских спецслужб

13.07 / Рада ввела государственный сбор за вылет пассажиров. Эксперты говорят, что некоторые авиабилеты могут подорожать

03.07 / Арахамия: Я был, возможно, одним из участников так называемого политического давления на Смолия

22.07 / Надеялся получить страховку. В одесском порту с иностранного корабля выпрыгнул моряк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска