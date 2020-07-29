В Латвии въезжающих трудовых мигрантов будут проверять на COVID-19

29.07.2020, 2:59, Новости дня

28 июля правительство Латвии изменило порядок контроля за распространением коронавирусной инфекции, предусмотрев тестирование прибывающих в страну трудовых мигрантов. Об этом проинформировал Минздрав страны.

“Чтобы снизить риск распространения COVID-19, с 1 августа все лица, приезжающие в Латвию для выполнения рабочих обязанностей из стран с высоким уровнем заболеваемости, включая работников культуры, должны будут проводить анализы”, – говорится в сообщении.

Тестирование будут проводить трудовым мигрантам перед началом работ. Они должны будут находиться в самоизоляции до тех пор, пока не получит отрицательный результат на коронавирус. Спустя пять-семь дней после выезда из своей страны рабочие должны будут сдать повторный анализ.

В Минздраве отметили, что тестирование будет проводиться за счет Латвийского государства, если налоги за трудового мигранта платятся в Латвии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 июля в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 16,6 млн случаев инфицирования (в Латвии 1220), из которых почти 658 тыс. – с летальным исходом (в Латвии – 31). Почти 9,7 млн заболевших уже выздоровели.