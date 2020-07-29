 

Из автомобиля убитого в Ингушетии росгвардейца похитили оружие

29.07.2020, 2:16, Новости дня

Совершившие нападение на сотрудника Росгвардии в Ингушетии забрали из автомобиля убитого пистолет, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, совершившие нападение «из машины сотрудника забрали пистолет», «ведутся поиски троих подозреваемых», передает ТАСС.

В правоохранительных органах региона также не исключили, что нападавшие могут быть связаны с экстремистами. «Правоохранители склоняются именно к такой версии», – добавил источник.

Накануне неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружили труп сотрудника вневедомственной охраны. По словам источника в правоохранительных структурах республики, силовик погиб в результате обстрела автомобиля неизвестными.





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