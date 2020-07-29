 

В Австралии от пожаров пострадало 3 млрд животных – исследование

29.07.2020, 1:54, Новости дня

Из-за пожаров, которые продолжались в Австралии с июня 2019 года по февраль 2020-го, пострадало около 3 млрд животных, живущих на континенте. Об этом говорится в исследовании Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund), результаты которого опубликованы 28 июля.

В общей сложности пострадали 143 млн млекопитающих, 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц и 51 млн лягушек, говорится в сообщении.

В фонде подчеркнули, что потери оказались в три раза больше, чем предполагалось ранее.

Исследование проводили 10 ученых, они изучили более 28 млн акров (более 11 млн га) территории Австралии.

Участники исследования подчеркнули, что его результаты показывают, “насколько радикально пожары могут уменьшить биологическое разнообразие”.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. 

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Рада назначила главу Нацбанка Украины

02.07 / Крупный пожар на Тверской улице в Москве локализован

02.07 / Россия увеличит поддержку радиоэлектронной промышленности в 11 раз

21.07 / Зеленский выполнил требование луцкого террориста

01.07 / Польша вернет Газпрому 90 млн долларов

13.07 / Собчак подала заявление в СК после нападения на нее в монастыре

24.07 / Академик РАН дал прогноз по изменению ситуации с коронавирусом после открытия границ

06.07 / “Мы активно вели разведку и давали координаты”. Кривонос считает, что в 2014 году силы АТО могли остановить переход боевиков из Славянска в Донецк

30.06 / Актер Михайлов назвал важные для себя статьи обновленной Конституции

20.07 / В России активист задел полицейского украинским флагом. Возбудили уголовное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска