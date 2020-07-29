В Пентагоне признали сложность обнаружения российских подлодок

29.07.2020, 1:48, Новости дня

Российские подводные лодки «достаточно сложно отслеживать», сообщил американский генерал-лейтенант Глен Ван Херк в ходе выступления в комитете Сената США по делам вооруженных сил.

«Россия развивает стратегические силы, такие как их подводные лодки, которые теперь достаточно сложно отслеживать и которые потенциально могут нанести удар крылатыми ракетами по территории США», – приводит слова американского генерала ТАСС.

«Китай сможет делать то же самое в не столь отдаленном будущем по мере того, как они будут наращивать свои силы», – считает также Ван Херк.

«Россия будет продолжать создание крылатых ракет, что представляет серьезную угрозу», – сообщил американский генерал на слушаниях, посвященных утверждению кандидатуры на пост командующего Северным командованием Вооруженных сил США.

Напомним, 12 июня в боевой состав ВМФ РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»). Позже глава ОСК назвал срок передачи ВМФ стратегической АПЛ проекта 955А «Князь Олег».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, из чего состоит подводный флот России.



