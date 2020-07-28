Данилов о перемирии на Донбассе: Никто не будет ждать, пока украинских военных начнут убивать

28.07.2020, 22:25, Новости дня

На Донбассе, где с 27 июля установили режим прекращения огня, Вооруженные силы Украины начнут действовать, если боевики перейдут “определенные границы”. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

“Вы слышали, что ни один наш военнослужащий не пострадал и, дай бог, не будет страдать, но я могу сказать. Если враг будет переходить определенную границу, если будут потери с нашей, не дай бог, стороны, то ответ будет очень быстрым, и поверьте, он будет в соответствии с действующим нашим законодательством, согласно нашей Конституции. Никто не будет ждать, пока наших военных будет кто-то убивать”, – сказал он.

Секретарь СНБО опроверг слухи о том, что Объединенным силам на Донбассе “не дают защищать страну” и “забрали оружие”.

“Это все не соответствует действительности… Я не представляю себе, как будет идти какое-либо наступление и мы не будем на это отвечать”, – объяснил Данилов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий силами операции Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.