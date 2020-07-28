Пустые пляжи и рестораны — COVID-19 нанёс тяжёлый удар по европейскому туризму

28.07.2020, 22:15, Новости дня

Эпидемия коронавируса привела к катастрофическим последствиям для туристического сектора Европы. Поток туристов на популярные курорты Средиземноморья значительно сократился из-за боязни людей подхватить инфекцию, нехватки средств и введения строгих карантинных правил, пишет The Daily Telegraph.



Reuters

От Алгарве до Амальфитанского побережья и островов Хорватии официанты сидят без дела, а спасатели разглядывают полупустые пляжи. Причина — последствия пандемии коронавируса, которые нанесли тяжёлый удар по европейскому туристическому сектору. Семьи по всему континенту откладывают отдых за рубежом из-за боязни подхватить инфекцию, нехватки денег, вызванной увольнением или отпуском без содержания, а также обременительных карантинных правил, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, владельцы гостиниц и ресторанов по всему Средиземноморью жалуются на отсутствие иностранных гостей. Они мрачно размышляют о миллиардных потерях.

Испания питала надежды о спасении летнего сезона, но они были разрушены правительством Бориса Джонсона. Лондон решил ввести двухнедельный карантин для всех туристов, возвращающихся из страны, что уменьшает её привлекательность в глазах британцев.

Неожиданное объявление «пустило на дно» планы сотен тысяч британских туристов. Этот факт особо печален для Испании, где их доля составляет до 20% от всех иностранных гостей.

При этом испанский туризм всё ещё не оправился после неблагоприятной первой половины года. В результате пандемии показатель заполняемости гостиниц с января по июнь сократился более чем вдвое. Наиболее пострадавшей частью страны стали Балеарские острова, которые обычно пользуются популярностью у британских и немецких отдыхающих.

На туризм приходится около 12% экономики Испании. Но с марта сектор теряет в среднем по €5 миллиардов в неделю. Согласно официальным данным, примерно 40 тыс. баров и ресторанов были навсегда закрыты из-за пандемии, ещё 85 тыс. заведений рискуют повторить их судьбу, если страну захлестнёт вторая волна, обращает внимание издание.

Италия переживает «катастрофический» летний отпускной сезон — количество зарубежных гостей сократилось почти на 80%. Границы страны открылись для европейских отдыхающих с начала июня, но от Альп до Сицилии и Сардинии по-прежнему существует «хроническа нехватка» иностранных туристов.

По данным бизнес-ассоциации Confcommercio, этим летом иностранных туристов в Италии будет меньше на 75—80%. Это серьёзно бьёт по туристическому сектору страны, на который приходится 13% её ВВП.

В этом году многие итальянцы предпочли провести лето на местных курортах. Но это не особо спасает положение, поскольку они тратят гораздо меньше, чем американцы, китайцы или другие иностранные туристы.

Отели, выручка ресторанов и бутиков вдоль Амальфитанского побережья, расположенного к югу от Неаполя, в этом году сократились на 40—70%. «Если доходы от туризма достигнут 35 процентов от нормы, мы будем считать это успехом. Без иностранных туристов добиться этого будет действительно тяжело», — признался Микеле Де Лучиа, мэр самого крупного города в регионе Позитано.

«Наши доходы на 70 процентов ниже по сравнению с обычными годами», — сказала изданию владелица местного ресторана Орнелла Амитрано, добавив, что подобная картина наблюдается во всей сфере общепита. По мнению других участников туристического сектора, пройдёт не менее трёх лет, прежде чем поток туристов и доходы полностью восстановятся.

Количество туристов, прибывающих в Хорватию в этом месяце, вдвое меньше, чем обычно. Туризм составляет около 20% ВВП страны, и её власти ожидают наихудший экономический кризис со времён обретения независимости в 1991 году.

Португалия также серьёзно пострадала в результате распространения COVID-19. В прошлом году страна приняла около 2 миллионов туристов из Соединённого Королевства, 64% которых отправились в Алгарве. Пока же в этом сезоне на побережье побывали только 92 тыс. британцев.

Это сильно ударило по Алгарве. Немногочисленные посетители ресторанов и пустые шезлонги на пляжах, на которых раньше яблоку было негде упасть, стали обычным зрелищем для популярного курорта.

Регион сильно зависит от туризма. В прошлом месяце число зарегистрированных безработных здесь увеличилось на 231% — примерно с 8 до более чем 26 тыс. человек.

Греция с её небольшим количеством смертей и случаев заражений COVID-19 позиционировала себя как безопасное место, открыв свои границы для десятков стран в начале этого месяца. Но её туристическому сектору тоже приходится несладко. Согласно прогнозам, число отдыхающих, прибывающих этим летом, составит всего 25% от прошлогодних 33 млн, заключает The Daily Telegraph.