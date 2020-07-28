Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал

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28.07.2020, 22:06, Новости дня

Группа ученых обнаружила, что увеличение показателей печеночного белка позволяет мозгу получить те же преимущества, что и после физической активности.

Во время лабораторных испытаний с грызунами было обнаружено, что высокий уровень в крови белка Gpld1 коррелировался с улучшением когнитивного функционала у стареющих мышей. Такое открытие, по словам ученых, предполагает, что в будущем пользу для мозга от физических нагрузок можно будет получить при помощи небольшой таблетки.

Как утверждают ученые, подобные препараты могут оказаться особенно полезными для тех, кто не может выполнять физические упражнения по причине определенных ограничений.





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