В Вашингтоне продолжается прощание с конгрессменом Джоном Льюисом

28.07.2020, 21:50, Новости дня

Во вторник желающие попрощаться с покойным конгрессменом Джоном Льюисом продолжают собираться у здания Капитолия в Вашингтоне, где выставлен гроб с его телом.

Льюис скончался 17 июля в возрасте 80 лет после года борьбы с онкологическим заболеванием поджелудочной железы.

В понедельник гроб с телом Льюиса доставили в Капитолий, где он работал на протяжении 33 лет, представляя штат Джорджия. По дороге траурный кортеж проехал мимо нескольких мест, значимых для истории борьбы за гражданские права, а также мимо недавно созданного мурала Black Lives Matter напротив Белого дома.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выступая в понедельник в Ротонде Капитолия, назвала Льюса «совестью Конгресса».

«Очень символично, что Джон Льюис присоединяется к этому пантеону патриотов, покоясь на том же помосте, что и Авраам Линкольн», – отметила она.

В понедельник Пелоси возглавила делегацию, которая встречала гроб с телом Льюиса на базе Эндрюс в Мэриленде.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл также почтил память Льюса, отметив целеустремленность, с которой тот трудился, стремясь решить стоящие перед страной проблемы.