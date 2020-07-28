Eastman Kodak получит от правительства США кредит на производство фармацевтических ингредиентов

28.07.2020, 21:45, Новости дня

Компания Eastman Kodak получит от правительства США кредит в размере 765 миллионов долларов для производства фармацевтических ингредиентов, что поможет снизить зависимость от других стран путем укрепления внутренних цепочек поставок.

Акции компании, накануне торговавшиеся по 2,62 доллара, выросли до 8,80 доллара.

Корпорация международного финансового развития США (International Development Finance Corp) заявила во вторник, что подпишет письмо о заинтересованности в предоставлении займа компании Kodak, известной производством фотокамер.

Администрация Трампа стремится нарастить потенциал производства лекарств и фармацевтического сырья в Соединенных Штатах с тех пор, как пандемия COVID-19 выявила зависимость отрасли от Китая и Индии.

«Это начало эпохи нашего освобождения от фармацевтической зависимости от зарубежных стран», – заявил советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро в интервью каналу Fox Business.

В мае администрация заключила контракт на сумму до 812 миллионов долларов на производство лекарств и ингредиентов в стране.

Базирующаяся в Нью-Йорке компания Kodak имеет рыночную капитализацию в размере 114,6 миллионов долларов. Кредит позволит запустить новое подразделение компании, Kodak Pharmaceuticals, которое будет производить важные фармацевтические компоненты.

«К тому времени, когда процесс наберет обороты, 25 процентов (активных фармацевтических ингредиентов) для дженериков, которые нужны в США, будут производиться непосредственно на этом объекте», – сказал Наварро в интервью.