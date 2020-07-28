Экономика: Китай нашел деликатес в российских курицах

28.07.2020, 21:48, Новости дня

Россия совершила настоящий рывок на рынке мяса птицы: от импорта ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Путь к завоеванию китайского рынка был долгим и непростым: переговоры шли целых семь лет, в них участвовали даже первые лица двух государств. При этом РФ оказалась дважды в выигрыше – Китаю оказались нужны те части птицы, которые у нас никто не ест.

Россия в 11 раз нарастила экспорт мяса в Китай. Год назад было поставлено лишь 7 тыс. тонн, а в этом году уже почти 80 тыс. тонн. Поднебесная впервые стала крупнейшим импортером российского мяса по итогам шести месяцев этого года. Таковы данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Если так пойдет и дальше, то по итогам года вполне можно ждать 160 тыс. тонн.

До сих пор только Украина была главным покупателем российского мяса за счет поставок в Донецкую и Луганскую народные республики. Но теперь на Китай пришлось 54% всего экспорта российского мяса, а доля Украины сократилась с 28% до 16%, хотя в деньгах отгрузка продукция выросла (с 42 до 53 млн долларов).

Нарастить экспорт мяса в Китай удалось за счет в основном мяса птицы (плюс немного говядины). В прошлом году в первом полугодии китайцы купили скромные 848 тонн, тогда как в этом году – в 70 раз больше – 71,2 тыс тонн мяса птицы. Для Китая – РФ оказалась на третьем месте по поставкам мяса птицы после Бразилии и США.

Мясная отрасль РФ прошла долгий путь от импорта мяса до полного самообеспечения, и наконец, наступил третий важный этап. РФ удалось прорваться на экспортные рынки. Рынок мяса птицы уже давно насытился, из-за перепроизводства цены внутри страны остаются стабильно довольно низкими. Новый толчок роста птицефабрикам может обеспечить только экспорт. И возможности выйти на новые рынки они ждали долго.

Как РФ удалось совершить такой рывок?

Пусть к такому успеху был непростым и небыстрым. После развала советского союза сельское хозяйство пришло в упадок. Прилавки заполонили импортные товары. В то время РФ была нетто-импортером практически по всеми видам продуктов. Мы импортировали 70% мяса птицы, 40% – свинины и 45% говядины.

«Россия тогда оказалась в глобальной зависимости от импорта мяса. В опеределенные годы импорт мяса птицы – американские окорочка и бразильское мясо – достигал полутора миллионов тонн. Если бы что-то случилось, то непонятно, где бы мы взяли мясо»,

– говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Показательно, что первым крупные инвестиции в российского птицеводство сделали американские фонды: после дикой девальвации 1998 года импорт стал практически недоступен россиянам, но американцы видели потенциал спроса внутри страны. И они построили в Липецкой области первую по-настоящему современную птицефабрику (теперь принадлежит «Черкизово»). На тот момент она была самой крупной и самой современной.

Второй важный шаг – в 2003 году на импорт мяса птицы, свинины и говядины ввели тарифные квоты, то есть поставки сверх установленных квот обложили высокой пошлиной. «Это было сделано для того, чтобы поднять цены на мясном рынке и обеспечить рентабельность предприятиям. Чтобы инвесторам стало интересно вкладываться в разрушенное сельское хозяйство, а банки поверили, что выданные кредиты будут возвращены», – говорит собеседник.

Третий шаг – это запуск в 2006 году национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», внутри которого был проект по развитию животноводства. В 2008 году он трансформировался в госпрограмму развития сельского хозяйства, на которую в среднем выделялось 200 млрд рублей в год. Главная мера поддержки, которая сработала – предприятия получили льготные кредиты на восемь лет. «Это сделало кредиты доступными, и инвесторы стали поворачиваться лицом к мясной отрасли», – говорит Юшин.

Наконец, в 2012 году РФ отменила льготный таможенный тариф для ряда крупных импортеров свинины и птицы, в основном из Южной Америки. Все это привлекло инвесторов в отрасль. Причем, не только отраслевых, но совсем далеких от мясного производства компаний типа «Сибнефти», «Лукойла», Газпрома и «Интеко».

Начиная с начала 2000 и по сей день птицеводство ни разу не падало, а только росло. Объемы производства мяса птицы в РФ выросли с 670 тыс. тонн в конце 90-х годов до практически 5 млн тонн в 2019 году. РФ входит в топ-5 крупнейший производителей мяса птицы в мире. А теперь стала еще нетто-экспортером мяса птицы. РФ продолжает импортировать мясо птицы фактически только у Белоруссии в рамках союзного государства. Из дальнего зарубежья поставки – минимальны.

Когда РФ обеспечила собственные потребности, остро встал вопрос о выходе на зарубежные рынки. А это дело не такое простое. С Китаем переговоры велись целых семь лет.

«Большинство стран мира просто так свои рынки не отдают. Во время одной из опиумных войн в середине XIX века англичане сказали китайцам: или вы откроете нам свой рынок, или мы вас познакомим со всей мощью современного оружия. Даже тогда Китай не открывал свои рынки просто так, а выторговывал себе наиболее выгодные условия. РФ тоже не должна отдавать свой рынок – лакомый кусок – за просто так. Мы всегда должны требовать что-то взамен», – говорит Юшин.

Второй важный момент – РФ необходимо было доказать китайцам безопасность животноводческой продукции. Потому что болезней животных очень много.

«Необходимо было решить множество вопросов, связанных с ветеринарными требованиями, сертификацией, аттестацией и т.п. Российским производителям необходимо было пройти аудиты китайской стороны, адаптировать продукцию под нужды китайских потребителей и прочее», – говорит исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

«Велась очень кропотливая работа на всех уровнях. Переговоры с Китаем вел не только Россельхознадзор, который представлял огромный объем информации, и переводил ее на китайский язык. Один раз 700 страниц переводили. В переговорах участвовало все руководство Минсельхоза. Более того, тему доступа российского мяса – птицы, свинины и говядины – на рынок Китая обсуждали высшие руководители стран.

Зачастую такие вопросы надо поднимать на высоком политическом уровне, чтобы получить взаимные торговые уступки»,

– рассказывает Юшин.

Еще одно важное отличие – это усиление в последние годы роли МИД в расширении экспорта российской продукции.

«Торговля – это еще и большая политика. Несколько лет назад мы стали готовить настоящих сельхозатташе. Их задача не чем-то импортным накормить Россию, а двигать российские интересы на зарубежных рынках.

Торгредставители с большим энтузиазмом работают над тем, чтобы российская продукция выходила на новые рынки», – рассказывает собеседник. Между США и Китаем постоянно случается то дипломатические, то торговые войны, и РФ должна пользоваться такими моментами, добавляет он.

Конечно, РФ рассчитывает продолжить наращивать поставки мяса птицы в Китай и на другие рынки. Хотя конкурировать с крупнейшим поставщиком – Бразилией – довольно тяжело. Во-первых, ее валюта с начала года девальвировала серьезней, чем рубль – на 40%. Во-вторых, Бразилия крупнейший производитель сои, что дает им доступ к дешевым кормам.

«Однако РФ производит халяльную продукцию. У нее есть возможность нарастить экспорт на рынок Ближнего Востока. Мы также смотрим на Африку, где молодое население будет расти, и оно будет есть, прежде всего, мясо птицы, которое более доступно по цене и не имеет конфессиональных ограничений», – говорит эксперт.

Китай и сам является крупным производителем мяса птицы, однако ему не хватает отдельных категорий товаров. Например, в РФ куриные лапки мало кто покупает, они стоят в магазине максимум 40 рублей за килограмм. «Мы не знаем, что с этими куриными лапками делать. А в Китае куриные лапки стоят 2,5-3 доллара за килограмм, и это в опте. Мы можем продать китайцам куриные лапки, и поддержать рентабельность внутри России, не повышая цены на другие части курицы», – заключает собеседник.

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