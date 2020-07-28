Китай пообещал «твердый и рациональный» ответ на «безрассудство» США

28.07.2020, 20:53, Новости дня

Пекин примет твердые и решительные меры в отношении Вашингтона, при ухудшении дипломатических отношений двух стран, сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

«При столкновении с бесчинством и безрассудством Соединенных Штатов ответ Китая будет твердым и рациональным», – цитирует ТАСС китайского министра, слова которого приводятся в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.

«КНР будет решительно противодействовать злостным практикам, которые ущемляют наши законные права и интересы, Китай никогда не станет первым разжигать конфликт», – подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства, комментируя закрытие Вашингтоном генконсульства КНР в Хьюстоне и последующие зеркальные меры Пекина в отношении американской дипмиссии в Чэнду.

Ван И добавил, что Китай и США должны исходить из принципа рациональности и интересов народов двух стран. «Мы готовы на основании равноправных отношений поддерживать стабильность связей между двумя странами, исходя из общих интересов народов Китая и Соединенных Штатов, а также всего мира», – подчеркнул он.

Также Ван И отметил необходимость сплоченности мирового сообщества и глобального сотрудничества. По его словам, всем странам необходимо «предотвратить втягивание мира в новую холодную войну» и «прерывание процесса глобализации».

«Мы считаем, что все государства могут принимать правильные и мудрые решения и не соглашаться вынужденно с точкой зрения влиятельной политической группы, находящейся в США», – добавил Ван И.

Накануне официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал клеветой обвинения США в шпионаже в адрес сотрудников китайского генконсульства в Хьюстоне и предложил Вашингтону «исправить допущенную ошибку» ради нормализации двусторонних отношений.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане. Китай выразил протест США в связи с проникновением представителей американских властей в консульство в Хьюстоне.