 

Объявлены сериалы – претенденты на «телевизионный «Оскар»

28.07.2020, 20:48, Новости дня

Сериалы «Корона», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Убивая Еву», «Мандалорец», «Наследники» и «Очень странные дела» номинированы на премию «Эмми», которую также называют «телевизионным «Оскаром», в категории лучший драматический сериал.

В категории «лучший комедийный сериал» за «Эмми», которую вручает Академия телевизионных наук и искусств США, будут бороться сериалы «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Шиттс Крик» и «Реальные упыри», передает РИА «Новости».

В категории коротких сериалов за «Эмми» поборются «Хранители», «Миссис Америка», «Невероятное», «Неортодоксальная» и «И повсюду тлеют пожары».

В число номинантов в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» телеакадемия отобрала Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Оливию Колман («Корона»), Джоди Комер и Сандру О («Убивая Еву»), Лоруа Линни («Озарк») и Зендаю («Эйфория»). За награду «Лучшая мужская роль в драме» будут бороться Джейсон Бейтман («Озарк»), Брайан Кокс и Джереми Стронг («Наследники»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Стив Каррел («Утреннее шоу») и Билли Стронг («Поза»).

За победу в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» поборются Энтони Андерсон («Черная комедия»), Дон Чидл («Черный понедельник»), Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Майкл Дуглас («Метод Коминского»), Юджин Леви («Шиттс Крик») и Рамми Юссеф («Рами»).

В номинации «лучшая актриса в комедийном сериале» представлены Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Линда Карделлини («Мертв для меня»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»), Исса Рэй («Белая ворона» и Трэйси Эллис Росс («Черная комедия»).





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