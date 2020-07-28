 

Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

28.07.2020, 20:48, Новости дня

Владельцы автомашин Volkswagen из США получили более 9,8 млрд долларов в качестве компенсакций по делу о манипуляциях сведениями о содержании вредных веществ в выхлопе дизельных двигателей.

Свыше 86% автовладельцев предпочли, чтобы концерн выкупил их автомобили или расторг договор аренды, не дожидаясь исправления дефектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на федеральную торговую комиссию США.

Всего после разбирательства Volkswagen пообещал отремонтировать или выкупить свыше 550 тыс. машин.

Напомним, принципиальная договоренность между автоконцерном Volkswagen и властями США по поводу штрафов за недостоверную информацию о выхлопах была достигнута еще в январе 2017 года. По тем подсчетам, выплаты должны были составить 4,3 млрд долларов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Врач раскрыл отличие гриппа от коронавируса

24.07 / Иран пообещал отреагировать на “авантюру” американских истребителей

18.07 / В Москве нашли мертвой популярную блогершу

21.07 / В центре Луцка захватили автобус с пассажирами, слышны выстрелы

19.07 / Охлобыстин извинился перед Наргиз

21.07 / Девушку наказали за сожжение розы на Вечном огне в Петербурге

26.06 / В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

02.07 / Симоньян высмеяла «переживания» Риги из-за влияния RT на арабов в Латвии

14.07 / Политзаключенного Алиева перевели в подвал СИЗО Таганрога после отказа голосовать за поправки в конституцию РФ – адвокат

27.06 / США выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнением на западе Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска