Абхазия продлила срок закрытия границы с Россией

28.07.2020, 20:16, Новости дня

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому в связи с коронавирусом продлены ограничения по пересечению границ республики с Россией до 4 августа.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте главы республики.

«Ограничить до 4 августа 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, машинистов грузовых поездов, однократно въезжающих в Республику Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства к проживающим в Республике Абхазия близким родственникам», – говорится в документе.

Ранее Бжания сообщал, что Абхазия откроет границы для организованных групп россиян с 15 июля. С 1 августа планировалось разрешить въезд самостоятельных туристов из России.