 

Вирусолог назвал потенциально опасные для новой вспышки COVID-19 города России

28.07.2020, 20:08, Новости дня

Увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в РФ ожидается по-прежнему в крупных городах в осенний период, но благодаря полученному опыту медперсонала, это не должно привести к таким же сложностям, которые были в начале эпидемии, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что исходя из того, что сейчас происходит в Европе,  в некоторых местах уже виднеются признаки второй волны пандемии коронавируса.

«Во-первых, я бы не стал называть то, что ждет нас осенью, второй волной. Обычно таким термином называют болезнь отдельных индивидуумов, у которых сначала идет существенное затухание болезни, когда она практически прекратилась, а потом вдруг возобновление. То есть даже в осенний период мы можем говорить только о колебаниях первой волны», – говорит Чепурнов.

Из-за того, что российские власти возобновляют авиасообщение с некоторыми странами, продолжает вирусолог, постепенно открывают кафе, рестораны и прочие общественные места, увеличиваются контакты. Но это неизбежно, поэтому нынешняя ситуация с COVID-19 плавно перетечет в осенний период, и РФ придет к тому, к чему уже пришли в зарубежных странах.

Вирусолог также подчеркнул, что исходя из того, что за границу пока можно отправиться лишь из трех аэропортов, именно в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве к осени начнется новый всплеск заболеваемости.

«То есть количество случаев заболевания будет увеличиваться, но это обычная и естественная ситуация. Другое дело, не станет ли это увеличение больных чрезвычайно опасным и не приведет ли это к тому, что все-таки придется вернуться к режиму самоизоляции – пока непонятно. Но ясно одно, что за то время, пока врачи знакомы с COVID-19, они многое узнали, медперсонал уже не пугается новых случаев – все знают, что делать, поэтому, скорее всего, все это существенно поможет при вспышке в осенний период», – резюмировал Чепурнов.

Ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов сообщил, что либо все туристические поездки россиян за рубеж и на отечественные курорты никак существенно не отразятся на распространении вируса и все будет хорошо, либо обстановка будет довольно тревожной.





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