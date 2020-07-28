Назван продукт, который избавляет организм от лишнего сахара

28.07.2020, 19:50, Новости дня

Когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина или организм не реагирует на него должным образом, возникает диабет. Без данного гормона эндокринная система пытается преобразовать поступающий сахар в полезную энергию.

По словам специалистов, одним из самых простых способов контроля уровня глюкозы в крови является внесение некоторых изменений в ежедневный рацион. Эксперты рекомендуют для этой цели включить в рацион полезный греческий йогурт.

По словам специалистов, греческий йогурт является сложным продуктом с низким содержанием сахара и углеводов, который богат белком. Для пациентов с диабетом лучше всего подойдет йогурт с высоким процентом жирности.