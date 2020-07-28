Греция обвинила Турцию в неоэкспансионизме

28.07.2020, 19:30, Новости дня

Турция пытается проводить неоэкспансионистскую политику, а религиозные деятели страны хотят вернуться ко временам Османской империи, сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас.

«Мы уважаем турецкую нацию, как мы уважаем все народы Земли. Однако мы однозначно осуждаем политику турецкого правительства, поскольку вся Европа осуждает ее», – цитирует Дендиаса РИА «Новости».

Он напомнил, что в соборе Святой Софии недавно прошел первый за долгие десятилетия намаз, на котором глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш вел богослужение с мечом в руках и упомянул 1453 год.

«Европа, потеряв дар речи, видит, как религиозный деятель вновь захватывает с неоосманским мечом музей, Айя Софию, основанный самим основателем современной Турции (Кемалем Ататюрком). Таким образом, Турция нарушает современный символ межкультурного диалога, чтобы зачем-то превратить его в мечеть. Создается впечатление, что она возвращается в XV или XVI век», – сказал греческий политик.

Он добавил, что Европа осуждает неоэкспансионистскую политику Турции и осуждает все действия, которые подрывают мир и стабильность в восточном Средиземноморье.

Дендиас отметил, что Греция всегда готова вести диалог с Турцией, но он должен проходить без угроз и оскорблений.

«На последнем совете министры иностранных дел призвали службы Европейского союза подготовить текст вариантов, который будет включать жесткие санкции в случае, если Турция по-прежнему будет вести себя незаконно и опасно для мира и стабильности в регионе. Этот вариант должен быть на европейском столе, просто в надежде, что он никогда не будет использован», – подчеркнул министр.

Он отметил, что Афины не перестанут призывать Анкару принять участие в обеспечении мира.

Также Дендиас положительно оценил решение Турции приостановить разведку в Восточном Средиземноморье. «Правительство Греции всегда говорило и продолжает говорить о том, что необходимым условием для диалога, как сказала и моя испанская коллега, является деэскалация со стороны Турции», – сказал министр.

«Мы считаем, что наше разногласие с Турцией касается вопроса о континентальном шельфе в Эгейском море и Восточном Средиземноморье и прилежащих морских зонах. В этом у нас разногласие с нашим соседом Турцией», – отметил глава МИД.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган в связи с ситуацией вокруг нефтегазовой деятельности Турции в восточном Средиземноморье высказался за временное прекращение такой активности.

В июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. РФ же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.