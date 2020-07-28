Эксперт: Деятели «Голоса» ведут себя как наперсточники

28.07.2020, 19:30, Новости дня

«Основная проблема нового доклада «Голоса» заключается в том, что он вообще отрицает любую возможность изменений в избирательных процессах», – сообщил директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя газете ВЗГЛЯД доклад движения «Голос», посвященный предстоящим в сентябре выборам.

«Введение трехдневного голосования вызывает у авторов такую идиосинкразию (генетически обусловленная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определенные неспецифические (в отличие от аллергии) раздражители – прим. ВЗГЛЯД), что возникает вопрос: у нас теперь избирательное законодательство – это раз и навсегда утвержденная и окаменевшая бумага, которая написана пером и ее не вырубишь топором, что бы ни случилось? Ни COVID, ни какие-то другие объективные обстоятельства не убеждают их в том, что можно изменить правила, сделать их удобными и привлекательными», – отметил Данилин, комментируя доклад общественного движения «Голос», из которого следует, что выборы в сентябре якобы пройдут при худшем законодательном регулировании избирательного процесса за последние 25 лет.

Данилин пояснил, что эксперты «Голоса» не желают видеть рост конкурентности и легитимности на выборах.

«В избирательных процессах участвуют все больше и больше партий, снимают все меньше и меньше кандидатов. Оппозиция предпочитает менять свои прежние требования на совершенно противоположные, выискивать всякие мелочи, с которыми можно поиграться и поманипулировать мнением людей. Очень плохо, что деятели «Голоса» ведут себя как наперсточники: жонглируют непроверенными данными, ищут возможность, как бы смухлевать. В результате могу сказать, что этот доклад «Голоса» не выдерживает никакой критики, он абсолютно субъективен и недостоверен», – заключил глава Центра.

Профессор Самарского государственного университета Виктор Полянский, комментируя газете ВЗГЛЯД выводы доклада «Голоса», отмечал, что организация обвиняет законодателей в том, что введены дополнительные ограничения для выдвижения кандидатов в связи с преступлениями.

По мнению профессора, оценка действий властей бездоказательно и обобщенно в докладе носит обвинительный характер. В докладе власть фабрикует обвинения и устраняет опасных конкурентов. «Но как так можно обвинить всех, кто во власти, что они будут использовать возможность фабриковать обвинения и кого-то посадят на условные сроки? Такое обвинение – это преступление против правосудия», – считает профессор.