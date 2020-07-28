Вакцину «Вектора» получил первый доброволец

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28.07.2020, 19:08, Новости дня

Первый из добровольцев центра «Вектор» уже получил прививку вакцины от коронавируса, разработанной центром, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В соответствии с разработанным протоколом, клиническое исследование началось с пяти добровольцев. Первый доброволец был привит 27 июля, а второй будет вакцинирован 30 июля, то есть с интервалом в 72 часа», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Трех других добровольцев планируется привить через такой же период. За самочувствием участников исследования ведется стационарное наблюдение, первый привитый чувствует себя хорошо, заверили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса. Испытания начнут с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее к испытаниям присоединятся добровольцы в возрасте до 60 лет. Всего планируется проверить вакцину на 300 добровольцах, включая 60 сотрудников центра. Первый этап клинических исследований завершится в сентябре.

Напомним, 24 июля Роспотребнадзор сообщил, что «Вектору» разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса.

Отметим, что Минобороны РФ и Исследовательский центр имени Гамалеи уже успешно завершили фазу клинических испытаний.





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